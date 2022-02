Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli insieme al cinema con "L'ombra del giorno"

Leggi Anche Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli allo scoperto, le prime foto social

E' un giorno qualunque del 1938 e il protagonista, rimasto ferito a una gamba durante la prima guerra mondiale, ha appena aperto le porte del suo ristorante. Come al solito, osserva il mondo dalla vetrina del locale: vede un corteo ordinato di bimbi di una scuola elementare, accompagnati da una maestra, che camminano disciplinati sul marciapiede al sole, in fila per due, con i loro grembiuli infiocchettati e i capelli pettinati con cura. Luciano è tentato di credere a quell’immagine di serenità, di fiducia nel futuro, si sente partecipe di quel generale entusiasmo per il fascismo, nonostante per indole tenda a occuparsi solo dei fatti propri.

Tutto cambia quando nella piazza appare una ragazza, Anna Costanzi, che gli chiede un lavoro nel ristorante e nasconde un segreto. Da allora per Luciano la vita non sarà più la stessa e insieme ai pericoli che si trova a fronteggiare, c’è quello più grande di tutti: l’amore. "L’ombra del giorno" è una storia d’amore, in quei difficili anni.

