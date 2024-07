Sulle ali del successo di "Popolari", Rhove pubblica tre brani dal sapore estivo

L’album "Popolari" è stato un successo, così come il singolo “Alè”, che è stato tra i 20 brani più suonati dalle radio in Italia. Sia l’album che il singolo sono entrambi certificati Dischi d’Oro. Il disco vanta collaborazioni importanti come Anna in “Petit Fou Fou”, Sfera Ebbasta e Jul in “Amore Mio”, Guè in “Vestiti da Rapper”, Capo Plaza in “Alè”, Emis Killa in “Imputati”, Kuremino in “Cosa sai di me” e dell’artista africano Oxlade in “Soli”. “Popolari è il mio primo album. È il momento di farvi ascoltare qualcosa che mi rappresenta. Ho raccontato la mia vita e quella di alcuni ragazzi come noi, sono rimasto qua a Rho perché ho sempre avuto bisogno di semplicità e alla fine è diventata la nostra forza", aveva raccontato Rhove.