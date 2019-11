Renato Zero porta la sua "follia" sul palco: trionfo per la prima di "Zero il folle in tour"

Si è aperto al palasport di Roma " Zero il folle in tour ", il nuovo tour di Renato Zero che girerà l'Italia fino al 26 di gennaio. Un concerto tutto esaurito, come già 14 date di questa tournée, che ha visto una volta ancora il cantautore romano trionfare dando sfogo al suo istrionismo. Uno show in due parti in cui trovano posto quasi 40 canzoni che coprono quasi tutta la carriera di Zero,

Renato Zero, partito lo show "Zero il folle in tour": guarda le foto della prima IPA 1 di 15 IPA 15 di 15 IPA 15 di 15 IPA 15 di 15 IPA 15 di 15 IPA 15 di 15 IPA 15 di 15 IPA 15 di 15 IPA 15 di 15 IPA 10 di 15 IPA 11 di 15 Simone Cecchetti 12 di 15 Simone Cecchetti 13 di 15 Simone Cecchetti 14 di 15 Simone Cecchetti 15 di 15 leggi dopo slideshow ingrandisci

Parrucche, cappelli stravaganti, travestimenti, abiti eccessivi. Renato Zero ha tirato fuori tutte le frecce al suo arco per mettere in scena uno show dalle mille sfaccettature che è uno spettacolo per gli occhi, ma soprattutto per le orecchie. Sul palco, che diventa quinta teatrale con tanto di sipario, maschere bianche a troneggiare dall'alto e un'orchestra digitale che di tanto in tanto compare sullo schermo, porta tutto il suo mondo di artista controcorrente. La musica e le sue canzoni (quelle di "Zero il folle" al centro) la fanno da padrone in quello che è un viaggio tra passato e presente ma non uno show amarcord. In scaletta ci sono anche "Madame" e "Triangolo", ma senza di lui in scena. A cantarle i coristi, come a segnare un distacco da quel tempo che fu. Una dicotomia che sembra risolversi nel finale, quando sul brano "Zero il folle", l'uomo Renato e l'artista Zero si guardano allo specchio. E fanno pace.

"Ero titubante all'inizio. Il calendario mi ha detto non hai più 18 anni. Ho riflettuto, ho dato un'occhiata alla muscolatura, mi sono fatto mettere pure uno stent - rivela il cantautore ai saluti -. Sara' dura liberarvi di me. Questa follia, tenetela da parte: la calma piatta non ci piace un cazzoo".

LA SCALETTA DELLO SHOW:

1. Il mercante di stelle

2. Medley 3 (Per non essere così - Niente trucco - Artisti - L'equilibrista)

3. Mai più da soli (coro)

4. Viaggia (coro)

5. Cercami

6. Emergenza noia

7. Sogni di latta

- Parlato -

8. Che fretta c'è

9. Dimmi chi dorme accanto a te

10. Questi anni miei

- Parlato -

11. La culla è vuota

12. Medley 1 (Magari - Ho dato - Fermati - Ed io ti seguirò - La tua idea - Nei giardini che nessuno sa)

13. Figli tuoi

14. Madame

15. Chi

16. Via dei martiri

Seconda parte

1. Medley 2 (Vivo - Uomo no - Non sparare - Il carrozzone)

2. Ufficio reclami

3. Triangolo

4. Si sta facendo notte

5. Rivoluzione

- Parlato -

6. Quanto ti amo

7. Tutti sospesi

8. Quattro passi nel blu

9. La vetrina

10. Amico assoluto

Bis

11. Casal de' Pazzi

12. Zero il folle

13. Il cielo