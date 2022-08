Renato Pozzetto rassicura i fan dopo il malore: "Tutto bene, taaaaac"

Renato Pozzetto sta bene, lo ha affermato lui stesso attraverso i social con i quali ha voluto mandare un messaggio ai propri fan.

"Grazie per il pensiero. Tutto bene. Taaac". Con il suo solito garbo e l'ironia che lo hanno sempre contraddistinto, l'attore ha rassicurato i suoi supporter e li ha ringraziati per i tanti messaggi ricevuti, molti carichi di preoccupazione per le sue condizioni di salute. Nei giorni scorsi era appunto stato ricoverato in ospedale per un malore.