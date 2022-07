Auguri a Renato Pozzetto, ecco quando fu vittima di "Scherzi a Parte" 1994

Renato Pozzetto

Anche, 82 anni oggi, è stato vittima del programma di". Il comico e attore, convinto di godersi una tranquilla traversata sul lago, si è trovato dei compagni di viaggio piuttosto particolari. E così quella che doveva essere una gita tranquilla si è trasformata ben presto in una giornata da non dimenticare facilmente, soprattutto perché alla fine ha deciso di tuffarsi in acqua per sfuggire alla situazione.Nato a, Renato Pozzetto frequenta l'istituto tecnico per geometri Carlo Cattaneo. Conoscecon cui a partire dal 1964 forma il duo comico "". Grazie al loro stile semplice e al contempo originale, la coppia partecipa a molte trasmissioni televisive e incide diverse canzoni di successo: "" ed "". A partire dalla metà degli anni Settanta, Pozzetto si dedica in particolare al cinema, girando più di 50 film in vent'anni.