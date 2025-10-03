Addio a Remo Girone, divenne popolare come Tano Cariddi ne "La Piovra"

Il mondo del cinema e della tv piange Remo Girone. L'attore è morto a 76 anni a Montecarlo, dove viveva da qualche tempo. Era diventato celebre agli inizi degli anni 80 grazie al suo ruolo nello sceneggiato tv "La Piovra", dove interpretava il cattivo Tano Cariddi. Ma la carriera di Girone non si è certo fermata lì, tra ruoli in teatro, al cinema e in televisione lavorando anche con artisti internazionali grazie al suo talento e alla sua versatilità. L'ultimo film a cui aveva lavorato è stato "The Equalizer 3", con Denzel Washington, del 2023.