Spettacolo
AVEVA 76 ANNI

Addio a Remo Girone, divenne popolare come Tano Cariddi ne "La Piovra"

L'attore è morto a 76 anni a Montecarlo dove viveva da qualche tempo

03 Ott 2025 - 21:34
© IPA

© IPA

Il mondo del cinema e della tv piange Remo Girone. L'attore è morto a 76 anni a Montecarlo, dove viveva da qualche tempo. Era diventato celebre agli inizi degli anni 80 grazie al suo ruolo nello sceneggiato tv "La Piovra", dove interpretava il cattivo Tano Cariddi. Ma la carriera di Girone non si è certo fermata lì, tra ruoli in teatro, al cinema e in televisione lavorando anche con artisti internazionali grazie al suo talento e alla sua versatilità. L'ultimo film a cui aveva lavorato è stato "The Equalizer 3", con Denzel Washington, del 2023. 

Nato ad Asmara l'1 dicembre del 1948, aveva iniziato a recitare giovanissimo, abbandonando poi gli studi di Economia e commercio per entrare nell'Accademia di arte drammatica "Silvio d'Amico". L'esordio sul grande schermo era arrivato nel 1972 con il film "Roma rivuole Cesare", del regista ungherese Miklos Jancsò. Nel 1977 il primo ruolo da protagonista ne "Il gabbiano" di Marco Bellocchio. La grande popolarità però gliel'aveva data nel 1987 "La Piovra" e Tano Cariddi, il ragioniere al soldo della mafia. 

