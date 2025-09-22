Addio a Roberto Russo, regista e marito di Monica Vitti

Nato a Roma il 23 settembre 1947, Russo aveva incontrato Vitti giovanissimo, sul set di "Teresa la ladra" di Carlo Di Palma: lui aveva 25 anni, lei 41. Era iniziato così un lungo sodalizio, partito con "Flirt" (1983), il primo film firmato da Russo, per cui aveva vinto il David come miglior regista esordiente, seguito poi da "Francesca è mia" (1986), con la collaborazione di Vincenzo Cerami alla sceneggiatura. Per entrambi i film aveva affidato le musiche a due big della canzone italiana: Francesco De Gregori, che per "Flirt" compose il mini-lp "La donna cannone", e Tullio De Piscopo per "Francesca è mia". E poi ancora gli spettacoli teatrali ("La Strana Coppia", "Prima Pagina"), la trasmissione televisiva Passione Mia fino al film "Scandalo Segreto" (1988), di cui l'attrice era anche stata anche regista.