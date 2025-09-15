Morto lo scenografo Gianni Quaranta, premio Oscar per "Camera con vista"

È scomparso a Roma Gianni Quaranta, scenografo di fama internazionale e vincitore del premio Oscar per Camera con vista, il capolavoro diretto da James Ivory. Aveva compiuto da poco 82 anni. La notizia della morte è stata confermata dalla figlia Guja. Artista poliedrico, Quaranta è stato anche regista e costumista, protagonista di una lunga carriera che lo ha portato a lavorare tra Roma, Milano, New York e Los Angeles. I suoi progetti hanno spaziato dal cinema alla pubblicità, dal teatro di prosa alla grande opera lirica.