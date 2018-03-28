Il grande traguardo lo raggiunge nel 2006, quando vince il Premio Oscar come migliore attrice in "Quando l'amore brucia l'anima - Walk the Line". Quando aveva saputo che per il film doveva cantare davanti a un pubblico aveva chiesto al suo agente di rescindere il contratto. Il tutto si è concluso con delle lezioni di canto durate sei mesi. È titolare di una casa di produzione, la Type A, nome ispirato a un soprannome datole dalla famiglia "signorina 10 e lode", che riflette la sua tenacia.