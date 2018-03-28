Reese Witherspoon compie 50 anni: l'infanzia in Germania, il successo con "La rivincita delle bionde", il matrimonio
Dall'esordio al cinema negli anni Novanta al Premio Oscar come miglior attrice
© IPA
Reese Witherspoon spegne 50 candeline. L'attrice americana, nota soprattutto per il suo ruolo nel film "La rivincita delle bionde", ha sempre dimostrato una grande versatilità sul grande schermo, dal dramma alla commedia romantica. Figlia di un'infermiera pediatrica e di un medico militare, all'età di 7 anni appare in uno spot televisivo. Quest'esperienza le dà il "La" per prendere lezioni di recitazione e avviare la sua carriera da attrice. Nel 2021, Forbes la elegge attrice più ricca di Hollywood, con un patrimonio netto di 400 milioni di dollari.
Gli esordi
Nata a New Orleans il 2 marzo 1976, Reese Witherspoon trascorre i primi anni di vita a Wiesbaden, in Germania, per poi tornare a stabilirsi negli Stati Uniti. A 14 anni nota su un giornale un annuncio di casting per comparse in un film e, senza pretese, decide di candidarsi. Si ritrova così sul set del suo primo film, "L'uomo della luna" (1991) di Robert Mulligan, in cui interpreta un'adolescente travolta da una crisi sentimentale. Nello stesso anno recita in "Fiore Selvaggio", un film per la TV diretto da Diane Keaton. Ottiene un ruolo anche in "Twilight" (1998) di Robert Benton, recitando accanto a Paul Newman, Susan Sarandon e Gene Hackman. Decide di studiare letteratura inglese all'Università di Stanford, ma abbandona dopo un anno gli studi per dedicarsi definitivamente al cinema.
Il successo negli anni Duemila
Nel 2000 partecipa alla riduzione cinematografica di "American Psycho", il thriller di Mary Harron con protagonisti Christian Bale e Jared Leto. Il picco della fama lo raggiunge interpretando Elle Woods in "La rivincita delle bionde" (2001). Il film racconta la storia di una ragazza appassionata di moda che decide di studiare legge per seguire l'ex fidanzato all'Università di Harvard. Il ruolo le porta una nomination ai Golden Globe e un MTV Movie Award. Torna successivamente nel ruolo di Elle nel sequel "Una bionda in carriera" (2003).
L'Oscar e la casa di produzione
Il grande traguardo lo raggiunge nel 2006, quando vince il Premio Oscar come migliore attrice in "Quando l'amore brucia l'anima - Walk the Line". Quando aveva saputo che per il film doveva cantare davanti a un pubblico aveva chiesto al suo agente di rescindere il contratto. Il tutto si è concluso con delle lezioni di canto durate sei mesi. È titolare di una casa di produzione, la Type A, nome ispirato a un soprannome datole dalla famiglia "signorina 10 e lode", che riflette la sua tenacia.
La vita sentimentale
Nel 1999, l'attrice convola a nozze con l'attore Ryan Phillippe, conosciuto durante la sua festa di compleanno. La coppia ha avuto due figli: Ava Elizabeth Phillippe e Deacon Reese Philippe. Nel 2007 divorziano a causa del tradimento da parte di lui. Witherspoon è stata, in seguito, impegnata per due anni con Jake Gyllenhaal, fino al 2009. Nel 2011 si sposa una seconda volta con l'agente Jim Toth. Dall'unione nasce un figlio nel 2012, Tennessee James Toth. La coppia ha successivamente divorziato a marzo 2023.