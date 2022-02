Peter Jackson e Reese Witherspoon paperoni di Hollywood

Come ogni anno è venuto il momento di sfogliare la classifica stilata da Forbes sui guadagni delle personalità del mondo dello spettacolo. Quella pubblicata dalla rivista di economia e relativa al 2021 ha messo in evidenza un fattore importante. Metà dei personaggi che occupano le prime 25 posizioni hanno trovato posto per la vendita o dei loro cataloghi musicali o dei loro lavori.

Ne è l'esempio più lampante Peter Jackson che occupa la prima posizione. Il regista della trilogia de "Il Signore degli Anelli" ha raccolto 600 milioni di dollari dopo aver venduto la Weta Digital, sua società di effetti cinematografici vincitrice dell'Oscar, a una società creatrice del "metaverso": un accordo che lo ha reso miliardario (ha guadagnato 1,6 miliardi di dollari dalla vendita). E dietro al regista, guarda caso, c'è Bruce Springsteen che a dicembre ha venduto diritti di publishing delle sue canzoni e i master dei suoi album a Sony Music Publishing e Sony Music per una cifra totale che si aggira intorno ai 500 milioni di dollari.





Non solo il Boss ha visto crescere il suo patrimonio dalla vendita del suo catalogo musicale. Altri artisti hanno percorso la stessa strada, Paul Simon, settimo, Bob Dylan che troviamo in decima posizione, Neil Young, diciannovesimo e i Motley Crue, ventiduesimi.

A ben vedere anche gli altri tre artisti che sono tra i primi cinque paperoni, Jay-Z, Dwayne “The Rock” Johnson e Kanye West devono le loro somme a 9 cifre, non derivante dalla musica rap o dai film a cui hanno preso parte, ma rispettivamente dalla vendita di champagne, scarpe da ginnastica e tequila.

Stesso discorso vale per analizzare il primo posto tra le donne di Reese Witherspoon. Nel 2021 l'attrice ha venduto la sua casa di produzione "Hello Sunshine" (che ha prodotto successi come "Big Little Lies", "Little Fires Everywhere" e "The Morning Show") a una nuova società finanziata dal gigantesco fondo di private equity Blackstone Group per la bellezza di 900 milioni di dollari. Infatti una nuova tendenza registrata negli ultimi due anni non riguarda solo la vendita di cataloghi musicali: i servizi di streaming avrebbero speso circa 3,7 miliardi di dollari per acquisire i diritti di successi televisivi (come "Friends" e "Law & Order"). Ne è un esempio la quinta posizione occupata dai creatori di "South Park" Matt Stone e Trey Parker che hanno siglato un accordo milionario con Viacom per trasmettere sulla piattaforma streaming lo show animato creato 25 anni fa.

La classifica (in dollari):



Peter Jackson, 580 milioni

Bruce Springsteen, 435 milioni

Jay-Z, 340 milioni

Dwayne “The Rock” Johnson, 270 milioni

Kanye West, 235 milioni

Trey Parker e Matt Stone, 210 milioni

Paul Simon, 200 milioni

Tyler Perry, 165 milioni

Ryan Tedder, 160 milioni

Bob Dylan, 130 milioni

Red Hot Chili Peppers, 116 milioni

Reese Witherspoon, 115 milioni

Chuck Lorre, 100 milioni

Sean “Diddy” Combs, 90 milioni

Dick Wolf, 86 milioni

Howard Stern, 85 milioni

Kevin Bright, Marta Kauffman, David Crane, 82 milioni

Shonda Rhimes, 81 milioni

Neil Young, 80 milioni

Greg Berlanti, 75 milioni

Lindsey Buckingham, 73 milioni

Mötley Crue, 72 milioni

Beach Boys, 64 milioni

Blake Shelton, 55 milioni

Taylor Swift, 52 milioni





