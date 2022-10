I Red Hot Chili Peppers cavalcano l'onda creativa, secondo album in sei mesi

Il quartetto californiano pubblica un nuovo lavoro in studio, intitolato "Return of the Dream Canteen" , secondo in questo 2022. I due dischi sono due facce della stessa medaglia, visto che sono il frutto delle stesse session, durante le quali Anthony Kidis, John Frusciante, Flea e Chad Smith , sempre con Rick Rubin nelle vesti di produttore, hanno registrato qualcosa come cinquanta brani. I Red Hot Chili Peppers si confermano come una band all’apice del successo che cavalca la cresta di un'innegabile onda creativa.

"Il fatto che noi quattro vagassimo in un tempo e in un luogo meno definiti del solito ha portato a più musica. La tenace scrupolosità di John nel trattare ogni brano ci ha aiutato a realizzare più materiale di quanto ne potessimo utilizzare. In un mondo in cui la pubblicazione di un singolo brano è lo standard, noi abbiamo deciso di pubblicare un doppio album. Ci sentiamo bene", ha spiegato la band guidata da Anthony Kiedis che ha dato l'annuncio a sorpresa, che ha ricevuto una risposta entusiastica, all'Empower Field di Denver, prima data del tour mondiale della band negli stadi.

E' proprio su questo punto che si avverte di più "l'effetto Frusciante", nel riaccendere una voglia che dopo quarant'anni di vita e musica al massimo rischia di lasciare posto alla più classica routine di alto livello. Quando c'è il chitarrista la creatività dei Red Hot Chili Peppers decolla. Succede a cicli: quando entrò per la prima volta, i quattro realizzarono "Blood Sugar Sex Magic", la loro consacrazione definitiva. La prima uscita traumatica nel 1992, con conseguente drammatica deriva tossica, il grande ritorno che produsse "Californication", "By The Way" e "Stadium Arcadium", il nuovo abbandono nel 2009 e dieci anni dopo, nel 2019 l'agognato ritorno che ha prodotto due album in sei mesi.

Il mese scorso la band ha preparato il terreno all’uscita di "Return of the Dream Canteen" con il nuovo brano "Eddie". All’annuncio dell’album la band ha presentato il singolo "Tippa My Tongue", che ha raggiunto la prima posizione nella classifica delle radio Alternative in Usa. Il brano ha fatto aumentare il record della band per il maggior numero di primi posti nella storia della Billboard's Alternative Airplay Chart, ben quindici.