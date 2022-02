Red Canzian a un mese dal ricovero: "E' ancora lunga, ma per la prima volta respiro aria vera"

Da video

"A un mese dal ricovero per la prima volta sono uscito a respirare aria vera, pura". Esordisce così Red Canzian, 70 anni, storico bassista e voce dei Pooh, mostrandosi in un video Facebook dal giardino dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Giacca a vento, berretto calato in testa, voce e volto visibilmente provati dalla malattia, afferma: "A oggi sto bene, respiro, sono venuto qui con le mie gambe e con le mie gambe torno in camera. Dovrò aspettare altre 3/4 settimane: la cura antibiotica è lunga e quello che ho avuto è stato molto brutto". Con il pensiero finale ai fan: "Mi mancate".