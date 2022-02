Red Canzian migliora, verso la riabilitazione: "Ho veramente pensato di morire"

Prima la grande paura e adesso il sollievo. Red Canzian , ex bassista dei Pooh, dopo l'operazione al cuore per un'infezione cardiaca, sta migliorando. "Ora va incontro al classico periodo di riabilitazione e a un momento di accortezze, vista la situazione dovuta al Covid è meglio tenerlo al sicuro" spiega Gian Marco Schiaretti , protagonista di " Casanova Opera Pop ", lo spettacolo scritto da Canzian e che a giorni arriverà a Milano, al teatro Arcimboldi, dopo il debutto veneziano di fine gennaio.

Canzian è ancora ricoverato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove è stato operato qualche settimana fa, ma le sue dimissioni sono previste a giorni. D'altro canto lui stesso, in una intervista al "Corriere della sera", ha spiegato come le cose stiano andando meglio. "Ho avuto tanta paura. Ho capito subito che avevo un problema grave. Ho capito che potevo anche morire - ha detto -. E adesso faccio già piani per il futuro". Un problema improvviso che lo ha costretto a saltare le date di debutto della sua opera. "Abbiamo vissuto tutto con grande tristezza, perché scrivere un'opera e non essere al debutto è atroce - prosegue Schiaretti -, ma non ci siamo mai sentiti smarriti, perché Red c'è sempre stato".

"Red ha avuto una vita piena, anche di incidenti - aggiunge Gipeto, che nello spettacolo interpreta l'inquisitore Pietro Garzoni -, è un eroe da tragedia greca. Non è mai mancato se non fisicamente, ma la sua spinta propulsiva c'è sempre stata". Concepito, composto e prodotto da Red Canzian e tratto dal best-seller di Matteo Strukul "Giacomo Casanova - la sonata dei cuori infranti", il kolossal musicale sarà in scena a Milano dal 9 al 20 febbraio. In due ore di spettacolo diviso in due atti, con oltre 30 cambi scena costruiti con proiezioni dall'effetto immersivo, 120 costumi e la regia di Emanuele Gamba, racconta Giacomo Casanova in un'età intorno ai 35 anni, al rientro dall'esilio e strenuo difensore di Venezia dai giochi di potere che la vorrebbero venduta allo straniero. Oltre che salvatore della Serenissima, Casanova è anche presentato come innamorato - finalmente - della giovane Francesca, nobile dal cuore assetato di giustizia e libertà.

POTREBBE INTERESSARTI: