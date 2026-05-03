"Oggi è un giorno doloroso per Pras, per la sua famiglia e per tutti coloro che credono in un sistema giudiziario equo. Pras rispetta il processo legale presentandosi per iniziare a scontare la pena", ha detto Erica Dumas, portavoce del rapper, aggiungendo che il suo team legale sta ancora contestando le accuse. "Questo capitolo è difficile, ma non è l'ultimo", ha spiegato.