Il rapper Offset ferito da un colpo di arma da fuoco a Hollywood

Nella serata di lunedì, il rapper Offset è rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco a Hollywood, in Florida. Secondo quanto riferisce la testata gossip americana Tmz, la sparatoria sarebbe avvenuta nei pressi del Seminole Hard Rock Hotel & Casino. "La polizia è arrivata tempestivamente sul posto e la situazione è stata rapidamente contenuta. Due persone sono state fermate e l’indagine è in corso", ha raccontato il portavoce del rapper.