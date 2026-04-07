Il rapper Offset ferito da un colpo di arma da fuoco a Hollywood
Dal ricovero in ospedale, le sue condizioni sono stabili. Due persone sono state fermate
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Nella serata di lunedì, il rapper Offset è rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco a Hollywood, in Florida. Secondo quanto riferisce la testata gossip americana Tmz, la sparatoria sarebbe avvenuta nei pressi del Seminole Hard Rock Hotel & Casino. "La polizia è arrivata tempestivamente sul posto e la situazione è stata rapidamente contenuta. Due persone sono state fermate e l’indagine è in corso", ha raccontato il portavoce del rapper.
La carriera: dal trio hip hop ai progetti da solista
Kiari Kendrell Cephus, in arte Offset, è diventato uno dei nomi cardine della scena rap come membro dei Migos, accanto a Quavo e Takeoff. Quest'ultimo, cugino del rapper, è stato ucciso nel 2022 a Houston all'età di 28 anni. Il trio si è fatto notare sulla scena hip hop con il brano "Bad and Boujee" e album come "Culture". Nel 2019 Offset avvia la propria carriera da solista debuttando con il disco "Father of 4", a cui seguono "Set it Off" (2023) e "Kiara" (2025). Sul fronte sentimentale, è stato sposato con la rapper Cardi B dal 2021 al 2024. Dalla loro unione sono nati due figli, una nel 2018 e una nel 2021.