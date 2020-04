Raccolta fondi anti coronavirus, Gwyneth Paltrow mette all'asta il vestito degli Oscar

Tante star di Hollywood stanno offrendo esperienze uniche ai loro fan in cambio di fondi da destinare all'emergenza coronavirus. Leonardo di Caprio ha lanciato l'iniziativa #AllinChallenge e con Robert De Niro hanno messo in palio una comparsata nel loro prossimo film ("Killers of the Flower Moon" di Martin Scorsese), Justin Timberlake una cena, Matthew McConaughey una partita a football. Anche Gwyneth Paltrow ha aderito, mettendo all'asta il vestito indossato per la cerimonia degli Oscar 2000. "E' un abito che ha un grande valore affettivo per me", ha spiegato la star in un post Instagram, promettendo anche: "Lo consegnerò io personalmente nelle vostre mani insieme ad una tazza di the o un bicchiere di vino".