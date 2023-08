Per la sua decima pellicola "The Movie Critic", il regista pensa a un piccolo ruolo per l'attore al quale è stata diagnosticata una demenza frontotemporale

Per la sua nuova opera, il regista vorrebbe nel cast anche Bruce Willis , per un piccolo ruolo, come ha rivelato il Daily Express. I due avevano lavorato insieme nel cult "Pulp Fiction" . Intanto è passato oltre un anno dall’ annuncio del ritiro dell'attore a causa della demenza frontotemporale , mentre seguiamo la sua vita lontano dal set attraverso le immagini social.

Ultimo ruolo per Willis? Bruce Willis potrebbe così essere destinato a fare un'ultima commovente apparizione in un grande film di successo di Hollywood, anche se è troppo malato per recitare. "Quentin vuole rendergli omaggio con un rapido cameo per permettergli di salutare i suoi tantissimi fan dal grande schermo, il mondo a cui appartiene", ha spiegato una fonte al Daily Express.

Tarantino e Willis I due sono diventati buoni amici dopo che il regista lo ha scelto per il ruolo dell'anziano pugile in fuga Butch Coolidge nel suo film del 1994 "Pulp Fiction", pellicola che ha aiutato Willis a ristabilirsi da star dopo un crollo a un certo punto della sua carriera. All'epoca Tarantino dichiarò: “Bruce ha l'aspetto di un attore degli anni '50. Non riesco a pensare a nessun'altra star che abbia quell'aspetto".