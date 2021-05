Protesta contro i Golden Globe, Tom Cruise restituisce tre premi

IPA

La bufera sulla Hollywood Foreign Press non si placa. La Nbc ha annunciato che l'anno prossimo non manderà in onda la cerimonia dei Golden Globes mentre le star si sfilano: tra queste, dopo Scarlett Johannsson, anche Tom Cruise che ha restituito al mittente le tre statuette vinte per "Jerry Maguire", "Nato il Quattro Luglio" e "Magnolia".