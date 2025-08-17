Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
nuovo dramma familiare

Priscilla Presley accusata di aver accelerato la morte della figlia Lisa Marie per interessi economici

Ex soci in affari affermano che ha interrotto il supporto vitale per ottenere il controllo del trust

17 Ago 2025 - 12:44
© IPA

© IPA

La famiglia Presley è di nuovo in subbuglio. Una nuova causa getta altre ombre su un complesso dramma familiare. Priscilla Presley, madre di Lisa Marie Presley ed ex moglie della leggenda del rock Elvis Presley, è stata accusata dai suoi ex soci in affari di aver staccato la figlia dal respiratore artificiale nel tentativo di ottenere il controllo sul nome e sulle proprietà della famiglia.

Leggi anche

Lisa Marie Presley, rivelata la causa della morte

Lisa Marie Presley, la madre Priscilla contesta il testamento

Le accude a Priscilla Presley

 Lisa Marie, unica erede della coppia, è morta nel gennaio 2023 all'età di 54 anni, in seguito a un arresto cardiaco nella sua casa in California. Secondo documenti ottenuti dal New York Post, Brigitte Kruse e Kevin Fialko, dirigenti di Priscilla Presley Partners, affermano che l'attrice "in definitiva voleva gestire" il trust della figlia, lo strumento legale attraverso il quale una persona affida i propri beni a un fiduciario per la gestione, e Graceland, l'iconica villa di Memphis. Nell'estate 2024, Kruse e Fialko hanno fatto causa all'ottantenne per violazione di contratto e frode, chiedendo circa 50 milioni di dollari.

Si presume che Priscilla fosse a conoscenza del fatto che Lisa Marie stesse pianificando di rimuoverla dal ruolo di unica fiduciaria del fondo e, secondo la causa, avrebbe interrotto il supporto vitale poche ore dopo il suo ricovero. Un referto autoptico ufficiale ha confermato che non c'erano prove di lesioni o di un atto illecito nella morte di Lisa Marie, descrivendola come naturale, causata da complicazioni tardive di un precedente intervento di chirurgia bariatrica. Tuttavia, la causa sostiene che Priscilla non abbia rispettato il desiderio della figlia di prolungarle la vita "entro i limiti degli standard medici generalmente accettati".

La reprimenda dell'avvocato di Priscilla

 L'avvocato di Priscilla Presley, Marty Singer, ha risposto definendo la causa "una delle più vergognose, ridicole, e infondate" che abbia mai visto. A suo avviso, rappresenta un triste e feroce tentativo di infangare la reputazione di una donna anziana come ritorsione per aver denunciato la presunta cattiva condotta dei suoi ex collaboratori e dei loro complici.

La battaglia legale decennale

 Il caso è solo l'ultimo capitolo di una battaglia legale decennale. L'estate scorsa, Priscilla ha intentato una causa per presunti abusi finanziari nei confronti degli anziani, sostenendo che Kruse e altri si erano appropriati indebitamente di circa 1 milione di dollari. Poiché Elvis e Priscilla si erano separati nel 1973, Lisa Marie ereditò il patrimonio di famiglia nel 1993, al compimento dei 25 anni, che all'epoca valeva circa 100 milioni di dollari. Secondo la nuova causa, Priscilla ha tentato di impugnare un emendamento del 2016 al trust che l'aveva rimossa dal ruolo di fiduciaria, nominando invece i figli di Lisa Marie, Riley Keough e il defunto Benjamin Keough, come co-fiduciari. Dopo la morte di Lisa Marie, a Riley è stata concessa la proprietà esclusiva del patrimonio, ponendo fine a una lunga controversia legale con la nonna.

priscilla presley
lisa marie presley

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema