Priscilla Presley accusata di aver accelerato la morte della figlia Lisa Marie per interessi economici

Ex soci in affari affermano che ha interrotto il supporto vitale per ottenere il controllo del trust
© IPA
La famiglia Presley è di nuovo in subbuglio. Una nuova causa getta altre ombre su un complesso dramma familiare. Priscilla Presley, madre di Lisa Marie Presley ed ex moglie della leggenda del rock Elvis Presley, è stata accusata dai suoi ex soci in affari di aver staccato la figlia dal respiratore artificiale nel tentativo di ottenere il controllo sul nome e sulle proprietà della famiglia.
Lisa Marie, unica erede della coppia, è morta nel gennaio 2023 all'età di 54 anni, in seguito a un arresto cardiaco nella sua casa in California. Secondo documenti ottenuti dal New York Post, Brigitte Kruse e Kevin Fialko, dirigenti di Priscilla Presley Partners, affermano che l'attrice "in definitiva voleva gestire" il trust della figlia, lo strumento legale attraverso il quale una persona affida i propri beni a un fiduciario per la gestione, e Graceland, l'iconica villa di Memphis. Nell'estate 2024, Kruse e Fialko hanno fatto causa all'ottantenne per violazione di contratto e frode, chiedendo circa 50 milioni di dollari.
Si presume che Priscilla fosse a conoscenza del fatto che Lisa Marie stesse pianificando di rimuoverla dal ruolo di unica fiduciaria del fondo e, secondo la causa, avrebbe interrotto il supporto vitale poche ore dopo il suo ricovero. Un referto autoptico ufficiale ha confermato che non c'erano prove di lesioni o di un atto illecito nella morte di Lisa Marie, descrivendola come naturale, causata da complicazioni tardive di un precedente intervento di chirurgia bariatrica. Tuttavia, la causa sostiene che Priscilla non abbia rispettato il desiderio della figlia di prolungarle la vita "entro i limiti degli standard medici generalmente accettati".
L'avvocato di Priscilla Presley, Marty Singer, ha risposto definendo la causa "una delle più vergognose, ridicole, e infondate" che abbia mai visto. A suo avviso, rappresenta un triste e feroce tentativo di infangare la reputazione di una donna anziana come ritorsione per aver denunciato la presunta cattiva condotta dei suoi ex collaboratori e dei loro complici.
Il caso è solo l'ultimo capitolo di una battaglia legale decennale. L'estate scorsa, Priscilla ha intentato una causa per presunti abusi finanziari nei confronti degli anziani, sostenendo che Kruse e altri si erano appropriati indebitamente di circa 1 milione di dollari. Poiché Elvis e Priscilla si erano separati nel 1973, Lisa Marie ereditò il patrimonio di famiglia nel 1993, al compimento dei 25 anni, che all'epoca valeva circa 100 milioni di dollari. Secondo la nuova causa, Priscilla ha tentato di impugnare un emendamento del 2016 al trust che l'aveva rimossa dal ruolo di fiduciaria, nominando invece i figli di Lisa Marie, Riley Keough e il defunto Benjamin Keough, come co-fiduciari. Dopo la morte di Lisa Marie, a Riley è stata concessa la proprietà esclusiva del patrimonio, ponendo fine a una lunga controversia legale con la nonna.
Commenti (0)