Primo Maggio, il Concertone ritrova piazza San Giovanni dopo due anni di pandemia

A guidare l'evento, per la quinta volta consecutiva, Ambra Angiolini, la cui presenza è stata a rischio fino all'ultimo, visto che la conduttrice era risultata positiva al Covid. L'ultimo tampone a cui si è sottoposta però ha dato esito negativo e quindi l'attrice ci sarà. Con lei sul palco anche Bugo , chiamato per affiancarla nella prima parte dello spettacolo. Attesi, secondo gli organizzatori almeno 300mila partecipanti, come stabilito dalla capienza della piazza, numeri che risalgono a periodo pre-Covid.

"Al lavoro per la pace" è lo slogan che CGIL, CISL e UIL hanno scelto per la Festa dei lavoratori 2022. Dopo due anni di pandemia particolarmente difficili e nell`attuale momento tragico di guerra in Ucraina, il Concerto del Primo Maggio 2022 assume un significato simbolico e profondo: confrontarsi sul presente per affrontare il futuro con responsabilità, visione e speranza. Il Concertone 2022 in piazza San Giovanni si svilupperà infatti come una sorta di racconto collettivo, una narrazione attraversata da tanta musica, ma anche da parole ed emozioni condivise. Una giornata di aggregazione e consapevolezza che possa sollecitare il confronto sui temi che riguardano la nostra vita sociale: lavoro, sicurezza, diritti, sanità, condizione femminile, giovani, tolleranza e accoglienza.



Questi i nomi degli artisti che si alterneranno sul palco. Si va da Carmen Consoli, Ariete, Coez, a La Rappresentante di Lista, Psicologi, Coma Cose, Bresh, Willie Peyote, Mecna e Rancore . Ospiti d'onore, per la prima volta a un Concerto del Primo Maggio,

Marco Mengoni

Gazzelle

Fabrizio Moro, Tommaso Paradiso, Max Pezzali, Luchè, Mara Sattei, Clementino, Rovere, Rkomi, Sinkro, Hu, l'Orchestraccia, Enrico Ruggeri, Ornella Vanoni, Luca Barbarossa con gli Extraliscio, Mr. Rain, Deddy e Caffellatte, BigMama e Le Vibrazioni

Mobrici, Fasma, Claver Gold, Venerus, Bandabardò & Cisco, VV, Mace feat. Rkomi, Venerus, Gemitaiz, Colapesce & Joan Thiele, Angelina Mango

Riccardo Cocciante e i GO_A

(figlia del compianto cantautore), il cast di Notre Dame De Paris guidato dagruppo ucraino formatosi a Kiev nel 2012 e che ha rappresentato l’Ucraina lo scorso anno all’Eurovision Song Contest 2021.

Si esibiranno anche le tre vincitrici della finale di 1MNEXT, il contest del Concerto de Primo Maggio dedicato agli artisti emergenti:

Giorgieness, MILLE e MIRA

Tra gli altri ospiti che saliranno sul palco anche

Barbascura X, Francesca Barra con Claudio Santamaria, Giovanna Botteri, Marco Paolini, Riccardo Iacona, Stefano Massini, Federica Gasbarro, Valerio Lundini con i Vazzanikki.