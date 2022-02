"Povero gabbiano", da dove arriva il tormentone che sta spopolando sui social

Parliamo di "Tu comm'a mme", brano del noto cantante neomelodico Gianni Celeste , che ora si ritrova ai vertici delle classifiche grazie ai social. Il verso presente in quasi ogni video di Tik Tok e Instagram è " Povero gabbiano , hai perduto la compagna": poche parole diventate virali e utilizzate dagli utenti per rimarcare un senso di abbandono ma in chiave ironica.

La canzone, uscita in Italia nel 1988, racconta la fine di un'importante storia d'amore, in cui il cantante si paragona a un gabbiano solitario che si aggira sulla spiaggia, abbandonato dalla compagna. Risalire alla prima persona che ha utilizzato l'audio sui social, e che ha quindi dato il via al fenomeno, è piuttosto complicato.

Tra i primi ci sono, però, sicuramente Duracell Plus 153, conosciuto online come "il siciliano che fischia", e Franco Gioia. I due sono noti nel quartiere Zen di Palermo perché sui social si comportano da influencer, cantano i grandi successi internazionali in inglese e spagnolo, storpiando ogni parola. Il video di "Tu comm'a mme" è stato rilanciato dalla pagina Facebook “Mimmo Modem” e da quel momento la rete ha fatto il resto.

Incredulo del successo che sta ottenendo lo stesso Gianni Celeste, che probabilmente non si aspettava che una canzone di 34 anni fa potesse diventare ora un tormentone. Attraverso i suoi canali social ha più volte ringraziato il suo nuovo pubblico. "Buongiorno amici - ha scritto in un post -, nella classifica delle 50 canzoni più ascoltate in Italia, al secondo posto 'Tu comm'a mme'. In tanti la conoscete come 'Povero Gabbiano'".