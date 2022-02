Sanremo, la GenZ non ha dubbi: Mahmood e Blanco spazzano via la concorrenza

Sanremo 2022, il Festival dei giovani? Sembra proprio di sì. Tra commenti sui social e invasione di hashtag, vasta partecipazione al FantaSanremo e sostegno indiscusso ai propri beniamini, la GenZ si è letteralmente appropriata del più grande evento della canzone italiana. Per questo Skuola.net ha voluto chiedere proprio ai suoi componenti -1.000 ragazze e ragazzi tra i 14 e i 25 anni - il parere sui 25 brani in gara: dopo aver raccolto le loro preferenze delle prime due serate, ha sottoposto i 10 artisti più votati allo scontro finale. E ciò che ne è emerso non è forse così inaspettato.

Perché, se fossero proprio i ragazzi a decidere il numero uno del Festival, l'esito sarebbe in linea con quanto previsto da tutti i pronostici. Solo che con proporzioni ancora più ampie. Sono, infatti, Mahmood e Blanco - con “Brividi” - ad aver conquistato, praticamente senza rivali, i favori del pubblico più giovane nel corso di questa settimana: addirittura 2 su 3 indicano in loro i vincitori della 72esima edizione del Festival.

Abissale il distacco che li separa dal resto della truppa. Basti pensare che l’artista che la GenZ piazza sul secondo gradino del podio si ferma ad appena il 6% di consensi. E’ un altro dei favoriti della vigilia: si tratta di Elisa e la sua “Forse sei tu” (6%). Al terzo posto, invece, troviamo un ex-aequo: Sangiovanni, con “Farfalle”, e Irama, con “Ovunque sarai”, entrambi al 5%. A completare la top10 troviamo Rkomi, in gara con “Insuperabile” e Aka7even con la sua “Perfetta così” (4% di voti per tutti e due). A seguire, Noemi con “Ti amo non lo so dire” e Michele Bravi con “Inverno dei fiori”, appaiati al 3%. Ancora più giù “Domenica” di Achille Lauro e “Ogni volta è così” di Emma (altra accoppiata, al 2%).

Ma lo sguardo dei più giovani, tra i principali fruitori di musica, va oltre Sanremo. Così, dopo l’ascolto delle prime serate, provano già a individuare quali saranno i brani che otterranno maggiore successo una volta spente le luci dell’Ariston. Anche in questo caso pochi dubbi: il 50% degli intervistati ha risposto di nuovo “Brividi” di Mahmood e Blanco. A seguire, “Farfalle” di Sangiovanni che, rispetto alla gara, sale di qualche punto, arrivando al 10%, e candidandosi a “tormentone” della primavera-estate.

In terza posizione troviamo Rkomi con “Insuperabile” (8%): il suo ultimo disco, Taxi driver, è stato il più venduto in Italia del 2021 e il suo stile continua a essere molto apprezzato. Subito dopo, al 7%, c’è un brano lasciato fuori dalla classifica principale: “Ciao Ciao” de La Rappresentante di Lista, che secondo i ragazzi continuerà a far ballare anche a fine kermesse. Chissà che la coreografia ideata dai due interpreti e autori non possa diventare presto anche un trend su TikTok?

Ma tra i brani che, per la GenZ, otterranno successo post Sanremo ci sono altre due new entry: “Chimica” di Ditonellapiaga con Donatella Rettore (5%) e “Apri tutte le porte” di Gianni Morandi (4%); non esattamente due artisti vicini anagraficamente ma che con i loro ritmi accattivanti e divertenti hanno saputo conquistare anche l’esigente orecchio dei più giovani.