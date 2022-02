Giusy Ferreri: "Basta tormentoni, ora vado per la mia strada"

"Per diversi anni mi sono trovata a essere coinvolta come ospite delle hit estive - spiega Giusy - Non mi ripeterei, perché per me tutto quello che di bello si poteva fare è stato fatto, con Baby K, poi con Takagi e Ketra. Ho trovato accattivante anche potermi affiancare a un'artista come Elettra Lamborghini. Diciamo che è un percorso che ho fatto... Però mi fa piacere che loro mi abbiano coinvolto in progetti che poi hanno avuto molto successo e sono piaciuti tanto anche alle famiglie, ai bambini".

"Cortometraggi" è il sesto album in studio, a cui hanno collaborato tanti autori e amici: da Giovanni Caccamo a Marco Masini e Gaetano Curreri. Un lavoro partito con "Miele" a Sanremo, un brano che come spiega la cantante, le ha permesso di portare elementi di riferimento cinematografico: "Che mi ricollegavano con l'album Cortometraggi. Questo lavoro racchiude come la narrazione di tanti piccoli film che esprimono concetti, situazioni e stati d'animo di vario genere".

Per la Ferreri è sempre come ricominciare: "E' come se fosse un po' un esordio. Lo vivo sempre così, come se fosse una nuova ripartenza. Il fatto che il pubblico mi senta sempre con una cosa differente è un rischio continuo, ma è così che mi piace approcciare: la nostra vita è in continua evoluzione. E spero di poter dare ancora tanto".

Impossibile negare che la maternità abbia cambiato la Ferreri e influito molto anche dal punto di vista artistico: "Mi ha spostato, mi ha spinto a cercare una forma di equilibrio che in me prima non c'era mai stata. Ora sono più immediata e concreta, meno sognatrice e visionaria".

Giusy ha già annunciato due date live in autunno nei teatri: il primo ottobre a Roma all'Auditorium e il 3 al Teatro Dal Verme di Milano: "I live mi sono mancati tantissimo, è come se mancasse l'ossigeno".

TI POTREBBE INTERESSARE: