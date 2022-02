Giusy Ferreri traccia un bilancio della sua esperienza a Sanremo 2022: "Mi aspettavo qualcosa di più"

"Devo ammettere che dalla prima sera sono rimasta un po' delusa. Non mi aspettavo di arrivare in fondo alla classifica". Così, a "Verissimo", Giusy Ferreri commenta la sua esperienza al festival di Sanremo di quest'anno, dove si è presentata con il brano "Miele".

La canzone, una ballad che parla dell’attesa di un ritorno, ha chiuso la sua corsa in 23esima posizione. "Chiaramente me ne sono fatta subito una ragione. C'erano tante belle canzoni in gara", aggiunge l'interprete, che si dice comunque soddisfatta dei suoi giorni in Liguria.

"Sanremo è un frullatore, una bella centrifuga che non vedevo l'ora di rivivere", continua Ferreri, che il 18 febbraio farà uscire il nuovo album: "Cortometraggi". "Per me era fondamentale esserci quest'anno".