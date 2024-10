In prigione in attesa di processo presso il Metropolitan Detention Center di Brooklyn a New York City dal 17 settembre con l'accusa di traffico sessuale, racket e sfruttamento della prostituzione, al rapper pare sia stato accordato di "parlare brevemente con i membri della famiglia e i suoi figli tramite telefono", come ha riportato una fonte al magazine People. "È molto preoccupato per i suoi figli e per il loro benessere", avrebbe affermato l'insider. 'Ha tre figli minorenni, due dei quali ora non hanno un genitore vivente disponibile con lui incarcerato. In totale quattro dei suoi sette figli non hanno nessun genitore disponibile con lui in prigione". Un'altra fonte avrebbe riferito che i figli di Combs sono "in uno stato di crisi e shock" dopo l'arresto di Diddy. "È straziante vedere i bambini nello stato in cui si trovano. Questo è il loro padre. Ma per loro non è Diddy: è papà. È sempre stato un padre affettuoso e devoto".