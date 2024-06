Porto Rubino spiega le vele per la sesta edizione: torna il festival del mare e della musica

Porto Rubino torna a spiegare le sue vele e si prepara a solcare i mari della Puglia con la sua sesta edizione in programma dal 15 al 21 luglio. Una serie di appuntamenti ricchi di novità, sorprese inaspettate e suggestioni che porteranno il pubblico in un viaggio evocativo in cui la musica si fonde con la bellezza del mare, la magia delle acque pugliesi e la forza della parola. "Porto Rubino si sta trasformando: avevamo la necessità di intitolare le nuove tappe per raccontare nuove storie e far vivere nuove esperienze - spiega Renzo Rubino, cantautore e ideatore del Festival che recentemente ha pubblicato il suo ultimo album, "Il silenzio fa boom" -. Il festival sarà sempre di più un luogo in cui vivere il mare sotto altri punti di vista, non solo musicale, diventando un vero e proprio spettacolo del mare".