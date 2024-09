Torna Poplar Festival, da Apparat a Mount Kimbie per l'ottava edizione a Trento

Sul fronte italiano da segnalare Pufuleti, rapper unico nel suo genere che scrive con naturalezza su beat lo-fi, perdendosi in dei flussi di coscienza più facili da decostruire che da mettere insieme. Uno degli show più attesi è quello degli I Hate My Village, ovvero Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues Explosion), Alberto Ferrari (Verdena), Fabio Rondanini (Calibro 35, Afterhours) e Marco Fasolo (Jennifer Gentle) che quest’anno sono tornati a suonare insieme con il loro disco-manifesto "Nevermind the Tempo". Attesissimi anche i Sxrrxwland, collettivo artistico formato da Osore, Gino Tremila e Giovanni Vipra. Dopo 5 anni di stop, il trio di giovani predatori debutta con il primo disco “Anima Macchina”. Atteso ritorno è anche quello di Laila Al Habash, cantautrice italo-palestinese, penna sognante, nonchè una delle più belle voci italiane contemporanee. RItorno anche per Fulminacci, dopo l’esordio del 2019. Da allora Filippo ne ha percorsa di strada, e oggi è riconosciuto da tutti come uno “di quelli bravi”. Reduce da un intero tour sold out, per cantarci le storie tra dolcezza e ironia del suo ultimo disco “Infinito +1”. Per la scena rap torna anche Kid Yugi, già tra i protagonisti di Poplar 2023, per portare dal vivo il suo disco “I nomi del diavolo”.