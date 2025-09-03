Plug-Mi torna con le leggende dell’hip hop italiano

Il 20 e 21 settembre al Superstudio Maxi di Milano: da Nitro a MadMan, da Johnny Marsiglia a Tormento
© Ufficio stampa
L'energia della next gen con l’esperienza dei pionieri, in un confronto - non solo musicale - tra visioni, sogni e stili di vita. Il 20 e 21 settembre Plug-Mi torna al Superstudio Maxi di Milano con un palinsesto di autentica "hyper urban culture": da Nitro a MadMan, da Johnny Marsiglia a Tormento.
Se sabato 20 si esibiranno alcuni dei nomi emergenti più forti della nuova scena italiana - tra cui Melons, Faneto, LILCR e ABBY 6IX - domenica 21 saliranno sul palco centrale Plug-Mi Jd Stage - il format ideato e prodotto da Fandango Club Creators - le leggende dell’hip hop italiano, gli artisti che hanno scritto pagine importanti del rap game nazionale e che hanno saputo ridefinirne il lessico, l’estetica e l’impatto culturale: in primis Tormento, che con i Sottotono fu il primo a creare un’etichetta discografica dedicata ai nuovi talenti del rap – Area Cronica – anticipando di un decennio progetti di altre etichette discografiche create dagli artisti; MadMan, il talento dell’innovazione, capace di trasformare la forma ritmica in contenuto, il primo rapper a raggiungere un livello di extrabeat dalla velocità supersonica e, al tempo stesso, un’intensa profondità lirica; Nitro, il primo MC a fondere l’autentica cultura rap delle origini con influenze hardcore, portando un genere tradizionalmente ‘da puristi’ ai vertici delle classifiche Fimi. Dotato di straordinarie capacità liriche, ha sempre fatto dei suoi testi uno strumento di espressione potente e consapevole, diventando una voce unica e riconoscibile nel panorama hip hop italiano; e Johnny Marsiglia, considerato dagli addetti ai lavori come l’incarnazione del ‘rap flow’, contraddistinto da una grana metrica e contenutistica di taglio narrativo, paragonabile solo a quella delle leggende della scena americana.
Domenica, il palco si trasforma in un’arena: due ore di dance battle con sfide 1 vs 1 e crew vs crew, con in giuria nomi pesanti della scena come REX e Bad Matty. Alla console, DJ Powl dei leggendari Double Struggle. Sabato, ospiti di livello nazionale dal taglio profondamente innovativo.
Quest’anno lo skate si prende lo spazio che merita: da semplice rampa a vero e proprio skatepark con session pro, clinic aperti e la possibilità di imparare direttamente da chi ha fatto della tavola uno stile di vita.
Dopo tre Champion Nights che hanno animato i playground di quartiere milanesi, l’ultimo appuntamento pre-festival sarà il 10 settembre. Poi, durante PLUG-MI, il basket si gioca indoor su due court firmati Champion. In programma anche show e performance spettacolari con DaMove e Court MLN.
Non solo da guardare, ma da vivere sulla pelle: in diverse aree dedicate sarà possibile prenotare una sessione con gli artisti provenienti da alcuni tra gli studi di riferimento del panorama milanese.
Non più solo tele, muri o pannelli, ora l’arte è anche digital: con la presenza di PHYGI.io, digital art platform di Deodato.Gallery SPA, PLUG-MI presenterà una selezione di opere digitali insieme ad esperienze esclusive per scoprire una digital art gallery inedita.
Commenti (0)