Plug-Mi torna con le leggende dell’hip hop italiano

Se sabato 20 si esibiranno alcuni dei nomi emergenti più forti della nuova scena italiana - tra cui Melons, Faneto, LILCR e ABBY 6IX - domenica 21 saliranno sul palco centrale Plug-Mi Jd Stage - il format ideato e prodotto da Fandango Club Creators - le leggende dell’hip hop italiano, gli artisti che hanno scritto pagine importanti del rap game nazionale e che hanno saputo ridefinirne il lessico, l’estetica e l’impatto culturale: in primis Tormento, che con i Sottotono fu il primo a creare un’etichetta discografica dedicata ai nuovi talenti del rap – Area Cronica – anticipando di un decennio progetti di altre etichette discografiche create dagli artisti; MadMan, il talento dell’innovazione, capace di trasformare la forma ritmica in contenuto, il primo rapper a raggiungere un livello di extrabeat dalla velocità supersonica e, al tempo stesso, un’intensa profondità lirica; Nitro, il primo MC a fondere l’autentica cultura rap delle origini con influenze hardcore, portando un genere tradizionalmente ‘da puristi’ ai vertici delle classifiche Fimi. Dotato di straordinarie capacità liriche, ha sempre fatto dei suoi testi uno strumento di espressione potente e consapevole, diventando una voce unica e riconoscibile nel panorama hip hop italiano; e Johnny Marsiglia, considerato dagli addetti ai lavori come l’incarnazione del ‘rap flow’, contraddistinto da una grana metrica e contenutistica di taglio narrativo, paragonabile solo a quella delle leggende della scena americana.