Planet Funk, con “BLOOOM” una nuova fioritura tra memoria e futuro

Il percorso verso “BLOOOM” ha preso forma tra studi di registrazione e palchi in Italia e all’estero. Dopo il successo di “Nights in White Satin”, reinterpretazione che ha conquistato le radio e dato il via a una stagione di live e dj set, i Planet Funk hanno continuato a sperimentare e a intrecciare linguaggi. Ne sono nati brani come “I Get a Rush”, la sorprendente collaborazione con Alfa e Manu Chao nel remix del loro “A me mi piace”, e “È naturale” insieme a Francesca Michielin. Tre incontri diversi, ma accomunati dallo stesso filo conduttore: la voglia di superare i confini e dialogare con generazioni e mondi musicali differenti.