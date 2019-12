Placido Domingo si difende: "Nessuna avances, sono un gentiluomo"

LEGGI ANCHE: Andrea Bocelli difende Domingo

Il tenore confessa che non usciva più di casa: "Mi sono sentito giudicato e condannato ma senza aver commesso alcun crimine. Ho continuato a lavorare, a studiare, a fare. Questo è l'unico antidoto all'incubo che sto vivendo".



"E' arrivato un fulmine - ha spiegato Domingo anche al 'Corriere della sera' - dopo il primo articolo in cui mi si accusa pesantemente di molestie sessuali e di abuso di potere la notizia viene ripresa in tutto il mondo. Sono state dette cose molto offensive per me come essere umano. In poche ore, senza essere stato interpellato, sono stati cancellati i miei impegni. In pochi giorni mezzo secolo di carriera è stato spazzato via come da un soffio".



