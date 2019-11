Andrea Bocelli difende Domingo: "E' vittima di un trattamento assurdo"

"Non capisco - prosegue - domani una signora può semplicemente venire e dire 'Bocelli mi ha molestato 10 anni fa' e da quel giorno in poi nessuno vuole più cantare con me e i teatri d'opera non mi chiamano più; e' assurdo".



Non solo. Secondo Bocelli le persone dovrebbero distinguere tra "la moralità delle figure pubbliche e la loro arte e abilità".



TI POTREBBE INTERESSARE: