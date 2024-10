Piero Pelù rinvia il tour: "Gli acufeni continuano"

A fine giugno 2023 Piero Pelù ha dovuto rinviare il tour spiegando i suoi problemi di salute: "Shock acustico, le orecchie da rocker devono riposare". Il cantautore era tornato sui social ad agosto aggiornando i fan sul suo stato di salute, scrivendo di essere leggermente migliorato e mostrando gli integratori che gli hanno prescritto per rimettersi in forma: "Ecco le compagne inseparabili delle mie giornate e della mia vacanza forzata". Come aveva spiegato precedentemente, nel corso di una registrazione in studio a Milano, Piero Pelù aveva avuto un problema alle cuffie "Ho subìto uno shock acustico forte dalle cuffie. Questo ha acutizzato gli acufeni, rendendoli molto aggressivi", andando a peggiorare un problema di cui già da qualche tempo soffriva.