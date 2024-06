Per quello che mi riguarda non ho mai smesso, quindi io posso parlare per me stesso. Quello che fanno gli altri non posso fare altro che constatarlo ma non certo giudicare. Non ho mai smesso di seguire Amnesty, di collaborare con Lega ambiente, con tutti i difensori dei diritti civili, tutta la cultura di pace. Mi sono sentito con Gino Strada anche quando andava in Sudan a operare in una delle guerre più dimenticate della storia. E' chiaro che oggi si preferisce parlare delle stronzate tra influencer ad esempio, che non di cose importanti appunto come la cultura della pace o la cultura delle periferie da salvare dalla desertificazione sociale. Probabilmente abbiamo quello che ci meritiamo.