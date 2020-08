Piero Pelù diventa motivatore di una giovane lottatrice

Si intitola "Pugili fragili", come l'album pubblicato qualche mese fa, il nuovo singolo di Piero Pelù. La canzone è accompagnata da un video di grande impatto, ispirato a film come "Million Dollar Baby" e "Veloce come il vento". '. Girato a Lecce nella palestra di Fabio Siciliani, pluricampione mondiale di Muai Thai, il videoclip è un vero e proprio film corto che vede l'artista in una sorprendente veste attoriale come allenatore e motivatore di una giovane lottatrice di Muai Thai