Piero Pelù festeggia 40 anni di carriera con l'album "Pugili fragili"

Piero Pelù festeggia quest'anno 40 anni di carriera. In concomitanza con questo importante traguardo artistico, il rocker salirà per la prima volta come artista in gara sul palco del Festival di Sanremo. Il brano che presenterà all'Ariston si intitola "Gigante" e sarà contenuto nel nuovo album di inediti “Pugili fragili", in uscita il 21 febbraio. Il ventesimo lavoro di studio tra Litfiba e carriera solista sarà disponibile in pre-order ovunque da venerdì 31 gennaio.