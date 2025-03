Al Piccolo "Parallax": l'identità nell'Ungheria contemporanea secondo Kornél Mundruczó

Il titolo "Parallax" è un termine descrive il cambiamento apparente della posizione di un oggetto, se osservato da diverse angolazioni. Kornél Mundruczó (autore di "Pieces of a Woman", presentato alla 77esima edizione del Festival di Venezia dove la protagonista, Vanessa Kirby, ha ottenuto la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile) spiega di aver scoperto "il termine 'parallasse' grazie al thriller 'The Parallax View' di Alan J. Pakula. Questo concetto è applicato nelle scienze o nelle arti per mostrare come il cambiamento di posizione dell’osservatore possa modificare radicalmente l’osservazione di un oggetto. Nel rapporto con la storia, tutto dipende dal punto di osservazione! Il dato di partenza è l’esperienza della Shoah, che si svolge negli anni Quaranta, ma il racconto si sposta verso la prospettiva di una madre di famiglia di oggi e di suo figlio, che incarna il futuro. Per lui, manifestare la propria identità omosessuale è più urgente che affermare l’identità ebraica. Vive a Berlino e torna a Budapest, dove incontra altri giovani gay. Ma anche loro hanno diverse visioni dell’identità queer, a causa del differente contesto sociale e culturale. La prospettiva – intesa come posizione politica, linguistica e culturale – in cui ci si trova e da cui si parla, contribuisce a creare identità estremamente distinte in uno stesso Paese o in una stessa famiglia".