Antonio Latella e il mito dei supereroi di oggi in "Zorro"

Racconta Claudio Longhi: "Nelle mani di Antonio Latella e Federico Bellini, il cavaliere con la Z venuto a 'combattere per il povero e l’oppresso' è distante anni luce da quella gabbia iconografica che, fin dal 1919, lo ha immortalato in romanzi, film, serie televisive, canzoni e fumetti. Allergico a ogni cattività, l’eroe latelliano sfugge con passo di danza alle convenzioni come alle forze dell’ordine (prestabilito) che lo inseguono, per aleggiare sulla scena del Teatro Grassi al pari di un’inquietudine beckettiana: una promessa di giustizia non mantenuta, una cambiale di coscienza e responsabilità che ricorda allo spettatore come la realtà, fuori dalla platea, sia più simile all’arida landa californiana di quanto ci si possa aspettare. Perché indigenza e diseguaglianza sociale segnano, in Italia come in molti altri altrove, una desertificazione vorace e in ascesa, fatta di cifre (ci sono circa 5,7 milioni di persone in povertà nel nostro Paese), ma soprattutto di umanità sopraffatta, a cui lo sguardo teatrale di Latella e Bellini sceglie di non sottrarsi".