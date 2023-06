In prima fila per assistere all'attesissima apertura della Settimana della Moda maschile parigina con la collezione firmata per la prima volta da Pharrell Williams, c'era davvero lo star system americano e non solo.

Da Rihanna, che ha "prestato" il suo volto e il suo pancione apparendo su un enorme poster pubblicitario Louis Vuitton, e che, a braccetto col compagno e futuro papà, anche del secondo bebè, A$AP Rocky, ha sfoggiato il suo ventre arrotondato, vestita con una tuta militare mimetica parte della collezione di Pharrell Williams.



A Beyoncé, perla rara agli eventi pubblici, che è arrivata in compagia del marito Jay-Z, tutta vestita in giallo con grandi occhiali da sole.

Accanto a loro, Zendaya, nuova ambasciatrice di Louis Vuitton, Kim Kardashian, Lewis Hamilton, Jaden Smith, Lenny Kravitz, Naomi Campbell, Omar Sy e molti altri.



Cambio di guardia da Louis Vuitton Pharrell Williams è diventato il nuovo direttore creativo dell'abbigliamento maschile di Louis Vuitton a febbraio. Succede a quel gigante che è stato Virgil Abloh, portato via da un cancro a soli 41 anni, nel novembre 2021. La prima collezione firmata dal musicista, produttore e stilista statunitense è stata svelata proprio durante la settimana della moda uomo di Parigi.

"Louis Vuitton è lieta di annunciare che Pharrell Williams è il nuovo direttore creativo dell'abbigliamento maschile con effetto immediato", aveva annunciato la nota ufficiale della stessa maison. Il suo nome non era nella lista dei potenziali successori ma la nomina della superstar 49enne è in linea con l'eredità di Virgil Abloh, artista a tutto tondo, divenuto star millenaria per aver sposato sapientemente lusso e streetwear. Un approccio condiviso dallo stesso Williams che, come il designer scomparso prematuramente e improvvisamente, ha una passione per lo skateboard, il mondo dell'arte e della musica.



“Pharrell Williams è un visionario i cui mondi creativi spaziano dalla musica all'arte e alla moda. Affermandosi come un'icona culturale universale negli ultimi vent'anni, esplora diversi universi, si adatta con naturalezza alla dimensione culturale di Louis Vuitton, rafforzandone i valori di innovazione, spirito pionieristico e imprenditorialità", aveva sottolineato la casa di moda.