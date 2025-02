PFM celebra gli 85 anni di De André con un album live: "Queste canzoni hanno fatto la storia"

Un live testimonianza di un tour imponente che ha visto unirsi alla band musicisti come il tastierista Flavio Premoli (già membro della PFM fino al 1980), Michele Ascolese, chitarrista di De André negli anni 90, e il tastierista Luca Zabbini. Alla presentazione stampa fatta a Milano, insieme a Di Cioccio e Djivas, ci sono anche Lucio Fabbri, violino che accompagna la PFM fin da quei giorni, e Premoli, che, anche se non fa più parte della formazione attuale del gruppo, ha partecipato all'ultimo tour celebrativo come ospite speciale. Questo disco ripropone gran parte delle canzoni contenute nei due dischi live passati alla storia e usciti nel 1979 e nel 1980, con l'aggiunta di alcuni brani tratti da "La Buona Novella", che la PFM ha riarrangiato in tempi recenti. "Questo disco non ha età - dice Djivas -, potrebbe essere uscito 40 anni fa come oggi o come tra 40 anni. I ragazzi di oggi hanno bisogno di qualcosa in cui credere. Fabrizio era talmente straordinario che più cresci come persona e più trovi qualcosa di nuovo che ti piace in quello che ha scritto. Ha talmente tanti piani di lettura…". In quanto ai brani tratti da "La Buona Novella", il bassista francese spiega come siano stati accolti positivamente dal pubblico. "La Buona Novella l'abbiamo rifatta come regalo a Faber per i suoi 70 anni - dice -, anche se non c'era più. E oggi è un momento cruciale dei nostri concerti, uno di quelli che viene accolto con maggiore entusiasmo, soprattutto dal pubblico più giovane".