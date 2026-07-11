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Certi volti restano impressi anche senza essere mai stati in prima fila. Peter Van Norden era uno di questi: il pubblico americano lo conosceva bene, anche se magari non ne ricordava subito il nome, per aver popolato con la sua faccia da caratterista due saghe entrate ormai nella storia della commedia: Scuola di polizia e Una pallottola spuntata. Se n'è andato a 75 anni, e a darne notizia è stato il figlio Robert, con poche righe pubblicate sui social nelle ultime ore.
Peter Van Norden è "morto serenamente ieri sera con la moglie Wendy al suo fianco" ha scritto Robert, aggiungendo che il padre è stato prima di tutto un uomo straordinario - marito, genitore, amico - e una figura amata e rispettata nella comunità teatrale in cui si era mosso per decenni.
Nato a New York il 16 dicembre 1950, Peter Van Norden aveva iniziato a lavorare sul finire degli anni Settanta, con un piccolo ruolo nella commedia Squeeze Play. Da lì la carriera non si è più fermata, tra set cinematografici, palcoscenici di Broadway e piccolo schermo.
C'è chi lo ricorda come il poliziotto Vinnie Schtulman, spalla di Steve Guttenberg in Scuola di polizia 2, e chi invece lo associa a John Sununu, il personaggio interpretato nel secondo episodio di Una pallottola spuntata. Ma non è tutto: Van Norden ha attraversato per anni anche la televisione americana, comparendo in serie come Matlock, Cin cin e La signora in giallo, capace di passare senza sforzo dalla risata al dramma.
Un mestiere caratterizzato da ruoli non da protagonista eppure mai davvero secondari, capaci comunque di lasciare il segno in produzioni diventate poi un pezzo dell'immaginario collettivo americano. Ed è proprio per questo che oggi tanti colleghi e appassionati stanno ricordando con affetto Peter Van Norden sui social, condividendo scene, fotogrammi e aneddoti legati a una carriera lunga più di quarant'anni.
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