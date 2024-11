Morto Jim Abrahams, inventò "L'aereo più pazzo del mondo" e "Una pallottola spuntata"

"Dopo il satirico "Roxy - Il ritorno di una stella" (1990), con Winona Ryder e Jeff Daniels, film sull'arroganza delle rockstar e sulle smanie delle giovani generazioni, il successo torna ancora con "Hot Shots!" (1991), parodia di "Top Gun" e "Rambo" con Charlie Sheen e in cui recita anche Valeria Golino. De 1993 è il sequel "Hot Shots! 2", in cui l'eroico pilota del film precedente viene richiamato alle armi per liberare gli ostaggi americani dal dittatore Saddam Hussein. Dopo esperienze come produttore, Abrahams è tornato dietro la macchina da presa nel 1997 con "First do no harm", che non è arrivato nelle sale italiane, e nel 1999 con "Mafia!"', in cui ironizza sul cinema mafioso di Francis Ford Coppola e Martin Scorsese. Per dirla con Journey Gunderson, direttrice del National Comedy Center, "Abrahams ridefinì i parametri dell’umorismo e trasformò la satira in una forma d’arte, ispirando generazioni di comici e registi".