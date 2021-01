Addio a Marion Ramsey, l'agente Hooks della saga di "Scuola di polizia"

E' morta a 73 anni Marion Ramsey . Era conosciuta per il ruolo di Laverne Hooks nei film di "Scuola di polizia" . L'attrice si era ammalata di recente, ma, secondo quanto riporta la Cnn, il suo agente non ha fornito ulteriori informazioni sulle cause del decesso. "La sua passione per la recitazione e la condivisione del suo cuore con il mondo era immensa. Marion portava con sè una gentilezza e una luce penetrante in grado di riempire istantaneamente ogni luogo al suo arrivo. Ci mancherà e la ameremo sempre", ha detto il manager dell'attrice, in una dichiarazione all'emittente televisiva statunitense.

Nata a Philadelfia nel 1947, la Ramsey ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo sul palco come membro del cast nelle produzioni originali di Broadway e nelle tournée di "Hello, Dolly!" nel 1964. Dieci anni dopo ha recitato al fianco di Bette Davis nel musical "Miss Moffat". Negli anni 70, ha fatto il suo debutto televisivo nello spettacolo di varietà "Keep On Truckin", è apparsa nei "Jeffersons" e in "Cos" di Bill Cosby. Nel 1978, è tornata a Broadway nell'acclamato musical biografico "Eubie!" sulla pianista jazz Eubie Blake. Ha poi continuato ad apparire sul piccolo schermo con piccole parti in "Beverly Hills, 90210" e "MacGyver".

Nel 1984 arriva il ruolo cult in "Scuola di polizia": è l'ufficiale Laverne Hooks dai modi miti, punteggiati da esplosioni memorabili, e dalla voce stridula. E' tornata a interpretare il suo personaggio in cinque sequel del film, fino a "Scuola di polizia 6 - La città è assediata" (1989). L'attrice è stata molto impegnata nella sensibilizzazione alla lotta all'Aids, prestando la sua voce per cause di beneficenza ed esibendosi in "Divas Simply Singing", un evento annuale di raccolta fondi. Negli ultimi anni si è riunita con due dei volti storici di "Scuola di polizia", Steve Guttenberg e Michael Winslow, nel film sci-fi "Lavalantula" (2015) e nel sequel "2 Lava 2 Lantula!" (2016).

