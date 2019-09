Pet Shop Boys, il nuovo album uscirà a gennaio 2020

Non ha ancora un nome, ma il 14esimo album in studio dei Pet Shop Boys arriverà a gennaio 2020 . A confermarlo è proprio il duo britannico formato da Neil Tennant e Chris Lowe. È stato presentato come l'ultimo capitolo della trilogia iniziata con "Electric" (2013) e continuata con "Super" (2016). Nel frattempo il gruppo ha pubblicato il primo singolo “Dreamland” , inciso con i londinesi Years & Years . registrato tra gli Hansa Studios di Berlino e il The Record Plant di Los Angeles.

In tour dall’estate 2020 - Tennant e Lowe hanno terminato la turné in Asia e sono già pronti per ripartire: “Non vediamo l’ora di portare le nostre più grandi hit dal vivo l’anno prossimo”. Oltre al lavoro sull'album con il produttore Stuart Price, i Pet Shop Boys hanno realizzato alcuni brani per i musical “My beautiful laundrette” e “Musik”. A settembre saranno gli headliner del festival BBC Radio 2 Live a Hyde Park a Londra, mentre il “Dreamworld tour” partirà a fine maggio 2020, anche se per ora prevede soltanto date in Inghilterra.