I Pet Shop Boys tornano tra dance e malinconia con "Nonetheless"

A proposito del lavoro di James Ford hanno detto: "Siamo molto entusiasti di pubblicare questo nuovo album. Le 10 tracce sono gli indicatori più forti di dove siamo oggi. Come la maggior parte della nostra musica, è molto riflessiva. È stato fantastico lavorare con James Ford, che pensiamo abbia portato nuovi elementi alla nostra musica. I nostri demo sono a volte piuttosto complicati e James ha osato renderci un po' più minimali, ma anche gli arrangiamenti degli archi sono molto belli".

Pet Shop Boys, un successo inarrestabile

"Nonetheless" è il suono di una band che ha raggiunto un nuovo picco della propria potenza creativa. Dopo 40 anni il duo britannico continua a inanellare successi nel segno della continuità tra l'ultima trilogia di album in studio e il tour "Dreamworld: The Greatest Hits Live". Con oltre 50 milioni di dischi venduti, i Pet Shop Boys sono nella storia della musica britannica. Dal loro primo singolo al numero 1, "West End girls", hanno tracciato un percorso personale. Hanno ricevuto numerosi Brit Awards e nomination ai Grammy. Nel 2009 il duo ha vinto il Brit per l'eccezionale contributo alla musica; nel 2000 il songwriting dei Pet Shop Boys è stato premiato con l'Ivor Novello Award per l'eccezionale contributo alla musica britannica, anche grazie al numero di singoli di successo nella loro carriera.