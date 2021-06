Per La Rappresentante di Lista un'estate in tour: "Andiamo alla scoperta di un nuovo pubblico"

La Rappresentante di Lista torna in tour . Dopo l'avventura al Festival di Sanremo 2021 con "Amare", brano disco di platino che li ha presentati al grande pubblico, Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina , saranno protagonisti sui palchi di tutta Italia per una serie di date, molte delle quali già sold out. "Siamo curiosi di vedere come sarà cambiato il pubblico - dicono a Tgcom24 -. Il nostro show ripartirà da dove ci siamo interrotti".



Per il duo è stato un anno e mezzo incredibile. Prima lo stop per la pandemia, che ha coinvolto tutto il mondo musicale e non solo. Poi l'approdo a Sanremo, che ha improvvisamente imposto all'attenzione di milioni di telespettatori una proposta musicale ricercata e spesso sperimentale che fino a oggi era stata ad appannaggio di un pubblico tanto affezionato quanto circoscritto. Un salto di livello importante, certificato anche dai numerosi passaggi radiofonici di "Amare", e che ora è il momento di testare dal vivo, di fronte a un pubblico che verosimilmente sarà mutato. Incontriamo Veronica e Dario dietro le quinte di Musicultura, la manifestazione che nel 2014 li ha visti debuttare e quest'anno li ha visti tornare come ospiti d'onore della finalissima. "È dove tutto è successo, è casa - spiega Veronica -. Ogni volta che torniamo è sempre un impatto impressionante, non ricordo mai lo Sferisterio così grande. Poi la dimensione di famiglia si fa sentire ogni volta. E’ come se stringessimo un patto di amicizia. Di bene profondo con persone che ci hanno supportato in tutti questi anni".



Cosa vi ha lasciato Musicultura che vi siete portati dietro nel corso degli anni?

Dario: Se devo pensare a qualcosa che ho imparato da Musicultura non posso non fare riferimento a questi sette anni che abbiamo affrontato con tenacia e costanza. Quello che ci è rimasto è tutto il percorso fatto, una sorta di linea marcata da punti che sono le "m" di Musicultura. Sin dal primo anno, quando, un po’ spauriti, ci siamo presentati in duo. Ricordo i tanti consigli, a partire da quale brano presentare, perché Musicultura fa una sorta di tutoraggio sui suoi artisti.



Adesso ripartite con un tour che vi porterà sui palchi di tutta Italia. Che tipo di spettacolo dobbiamo aspettarci?

Veronica: Facendo le prove abbiamo deciso di ripartire da quello che avevamo lasciato. Un po’ come se riprendessimo le fila di un discorso che era quello del vecchio tour. Ripartendo da lì abbiamo costruito questo concerto-spettacolo inserendo ovviamente le canzoni dell’album “My mamma”, che sono entrate a gamba tesa nella scaletta.

Dario: Avevamo fatto degli abiti su misura per il vecchio tour che per noi era il “Tour della meraviglia”. Dopodiché siamo stati fermi quasi un anno e mezzo. Con il nostro designer di fiducia, che è Mattia Preti di Casa Preti a Palermo, li abbiamo ripresi tutti e riconfezionati tagliando e cucendo qua e là. C’è quindi anche un po’ di riciclaggio che ci fa portare un po’ di questo anno e mezzo sul palco.



Cosa vi aspettate da questo ritorno al contatto diretto con il pubblico?

Dario: Sicuramente c’è stato un cambio e siamo molto curiosi di vedere cosa accadrà in questo tour. Da sopra il palco noi abbiamo una popolazione davanti, un’umanità, che conosciamo molto bene. Sono tanti anni che facciamo tour e abbiamo imparato a riconoscere le facce dei nostri fan. Siamo molto curiosi di vedere come cambieranno.



Sanremo è stato una vetrina importante. Avete percepito un cambio di dimensione?

Veronica: Rispetto a come è stata percepita quella che è stata la nostra discografia abbiamo avuto tante sorprese in senso positivo. Tanta gente è andata alla scoperta del nostro percorso, a partire dal primo disco “Per la via di casa”. E questa cosa ti lascia piacevolmente stupito.

Dario: Ci sono tanti che ci hanno scritto, con la classica frase: “Dove eravate prima?”. In realtà la domanda sarebbe da girare: “Dove eravate voi?”, perché noi siamo sempre stati qua. Però è giusto che il nostro percorso abbia preso il suo tempo. Siamo sicuri di non aver lasciato indietro nessuno e con i nuovi fan sono accanto a noi anche gli appassionati della prima ora.



LE DATE DEL TOUR

24 giugno – AREZZO, Arezzo Music Fest c/o Anfiteatro Romano PRENOTAZIONI ESAURITE!

26 giugno - VERONA Teatro Romano, Rassegna Festival, Illazioni VocaliSOLD OUT!

02 luglio - FERRARA Ferrara Sotto le Stelle SOLD OUT!

03 luglio - GENOVA GOA-BOA_Villa Serra Greenside!

09 luglio - GARDONE RIVIERA (BS) Anfiteatro del Vittoriale

14 luglio - MILANO Carroponte SOLD OUT!

15 luglio - TORINO Flowers Festival

17 luglio - CODROIPO Villa Manin Estate 2021 SOLD OUT!

30 luglio – FIRENZE Ultravox Firenze – Anfiteatro delle Cascine Ernesto Pascale

13 agosto - GROTTAGLIE (TA) Cinzella Festival

20 agosto – ISOLA MAGGIORE - LAGO TRASIMENO Moon in June

02 settembre - LIVORNO Mascagni Festival 2021

03 settembre - GALZIGNANO TERME (PD) Musica Tra Le Nuvole c/o Anfiteatro del Venda

07 settembre - ROMA Auditorium Parco della Musica

14 settembre – BOLOGNA Arena Puccini

