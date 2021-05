La musica riparte dal Carroponte di Milano: Motta, Emma Marrone, Mecna... ecco chi sale sul palco in estate

C'è voglia di normalità sui principali palchi italiani e dopo oltre un anno di chiusure, anche il Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano) riapre la stagione dei concerti per l'estate 2021. Un'apertura "condizionata" naturalmente dalla pandemia, con riduzione del numero delle persone ammesse ad ogni evento e più concerti previsti per ogni artista. Tra i nomi degli artisti che calcheranno il palco dello spazio nel Milanese Emma Marrone, Comacose, Motta e Max Gazzé...

Mille persone invece che novemila e 500, quante ce ne starebbero nel parco archeologico industriale dell'ex Breda Siderurgica di Sesto San Giovanni, quelle ammesse ad ogni concerto, spiegano gli organizzatori e non uno ma due o tre concerti per artista. La voglia di live è tanta e la necessità di far ripartire il settore ancora di più. ”Aprire è stato uno sforzo di tutti organizzatori, musicisti, Comune e lavoratori del settore per riuscire a far quadrare i conti con 1/10 della capienza e 30% in più di costi per normative COVID”, spiega Alessandro Fabbro di Hub Music Factory, agenzia che gestisce lo spazio dei grandi live estivi milanesi.

"Il protocollo anti covid ha naturalmente fatto aumentare tutti i costi, a partire dai servizi di sicurezza, con più uomini a controllare e con il costo delle sedie, che non sono solo le 1000 di chi è seduto, ma almeno il doppio, per separare gli spettatori. Strutture ed artisti hanno tutti rivisto le loro economie pur di portare un progetto di concretezza su una città come Milano, che chiede una risposta dal punto di vista musicale", ha aggiunto Tiziana Seregni, a capo di Hub Factory.

Il palco del Carroponte tornerà quindi a vivere, da Emma a Max Gazzè, dagli Extraliscio a Piero Pelù, passando per le nuove realtà della musica italiana come Dardust, La Rappresentante di Lista, Mecna e ComaCose, sono loro i primi nomi che rilanceranno gli show... in presenza!

Ben protetto dalle mascherine, obbligatorie, il pubblico tornerà ad assaporare la vibrazione delle ossa al ritmo di basso e batteria; gli sguardi, le chiacchiere, il ritrovarsi.

Gli spazi del Carroponte saranno aperti, dal primo giugno fino alla fine di Settembre con aree bar, postazioni “food” con dj set diffusi. Sarà anche possibile seguire in diretta gli Europei di Calcio e partecipare ad eventi e manifestazioni enogastronomiche come “Messico & Nuvole”, la tradizione della cucina e del patrimonio culturale arabo con l’evento “Mille e una notte” e si renderà omaggio alla cultura iberica con “Espana in Fiesta”.



Ad aprire la stagione live Emma Marrone, che si esibirà per tre sere di fila, il 23, 24 e 25 giugno, ma non è escluso che aggiunga un'altra data, come ha appena fatto Mecna, il cui concerto del primo luglio è andato sold out in un lampo.

Ecco il programma dei concerti:



GIUGNO

MERCOLEDI’ 23 EMMA MARRONE

GIOVEDI’ 24 EMMA MARRONE

VENERDI’ 25 EMMA MARRONE

LUGLIO

MERCOLEDI’ 2 MECNA

GIOVEDI’ 1 MECNA (sold out)

MARTEDI’ 6 COMACOSE

GIOVEDI’ 8 MURUBUTU

MERCOLEDI’ 14 LA RAPPESENTANTE DI LISTA

GIOVEDI’ 15 PIERO PELU’

SABATO 17 MODENA CITY RAMBLERS

MERCOLEDI’ 21 MOTTA

GIOVEDI’ 22 DARDUST

SETTEMBRE

GIOVEDI’ 2 EXTRALISCIO

SABATO 4 DAVIDE E I DE SFROOS

MERCOLEDI’ 8 MAX GAZZE’

VENERDI’ 10 THE ZEN CIRCUS