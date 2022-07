Pearl Jam, Eddie Vedder ko per caldo e fumo di incendi: concerti sospesi

Vedder è stato visitato dai medici ed è stato curato, "ma per il momento le sue corde vocali non si sono riprese", si legge ancora nella nota. "Questa - aggiungono i Pearl Jam - è una notizia brutale con un tempismo orribile per tutti i soggetti coinvolti. Come band siamo profondamente dispiaciuti e abbiamo cercato di trovare altre opzioni per suonare ancora. Ed vuole suonare, ma semplicemente non c'è gola disponibile in questo momento".

