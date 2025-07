Pearl Jam, il batterista Matt Cameron lascia la band dopo 27 anni

Il batterista dei Pearl Jam Matt Cameron ha lasciato a sorpresa la band dopo 27 anni. "Dopo 27 anni fantastici ho compiuto gli ultimi passi sulla pedana della batteria dei mitici Pearl Jam - ha scritto il musicista 62enne in un messaggio pubblicato sui social -. Nutro un grande amore e rispetto nei confronti di Jeff, Ed, Mike e Stone per avermi invitato nella band nel 1998 e per avermi dato l'opportunità di vivere una vita piena di amicizie, talento artistico, sfide e risate. Sarò eternamente grato al gruppo, allo staff e ai fan di tutto il mondo. È stato un viaggio incredibile. Seguiranno altri aggiornamenti. Grazie a tutti dal profondo del mio cuore".