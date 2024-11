"Sta portando Pavia in giro per l'Italia, ed è un riconoscimento giusto per la sua arte", questa è la motivazione alla presentazione della candidatura. Ora il Consiglio comunale dovrà confermarla lunedì 25 novembre mentre la cerimonia di premiazione si terrà il 9 dicembre, giorno di San Siro. Ma i legali di Pezzali avrebbero scritto al Comune chiedendo di "soprassedere dal conferimento del riconoscimento a Mauro Repetto a causa del successo della serie televisiva... Repetto dopo un brevissimo periodo di tempo ha preso una strada diversa lasciando solo Max Pezzali a rappresentare gli 883. Attribuire la benemerenze solamente a Repetto rischierebbe di escludere Pezzali".