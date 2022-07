Max Pezzali e Mauro Repetto prima di diventare gli "883" nel 1988

883

Hanno segnato la gioventù di molti dei loro fan, gli "" sono stati un gruppo storico della musica italiana. Un gruppo a doppia anima: quella die quella di. Con i primi due album, "" e "", gli "883" si sono distinti nel panorama pop italiano per i testi giovanili e originali, diventati un manifesto musicale e un'icona degli anni novanta italiani.Ruolo fondamentale, ovviamente, quello del cantante e frontman,. Ma altrettanto importante l'influenza dell'altro fondatore,che oltre a essere ballerino era anche il compositore della band. Quest'ultimo lascia il gruppo in aperta polemica con il leader Max Pezzali. Si sposta quindi all'estero dove, oltre a coltivare la sua grande passione per la musica, si dedica al cinema e non solo.A distanza di più di 20 anni da canzoni cult come "" e "", la coppia simbolo degli anni 90, secondo alcuni rumors, si dice pronta a tornare con un nuovo importante progetto.